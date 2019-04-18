Почему современные дети стремительно полнеют

Согласно статистике, каждый пятый ребенок имеет лишний вес, а у каждого двадцатого наблюдается ожирение. Причина проста - объем поступающей энергии превосходит объем объем затрачиваемой, пишет "Известия". Комментирует старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Елена Павловская: "Это связано с образом жизни современного человека, когда у него гораздо меньше поводов двигаться и заниматься физическим трудом.



Плюс, в рационе наблюдается большое количество продуктов, обладающих высокой калорийностью, но низкой пищевой ценностью. Они дешевы и доступны, но кроме жира и сахара там почти нет никаких полезных веществ. В первую очередь, к ним относятся чипсы, различные снеки, фастфуд и сладкие напитки. Именно сладкие напитки и высокое потребление фруктозы, не только сахарозы, одна из причин развития ожирения".



Нельзя забывать и о наследственности. Лишний вес у одного из родителей повышает риск ожирения у ребенка на 50%, у обоих родителей - на 80%. Однако правильное питание и физическая активность позволяют купировать наследственный фактор риска. Также у 50% подростков с лишним весом есть нарушения пищевого поведения. В серьезных случаях их лечение возможно только с привлечением психотерапевта, ведь иногда переедание - сигнал о депрессии.



Гиподинамия (нехватка двигательной активности) приводит к снижению мышечной массы. А именно мышцы позволяют эффективно тратить калории, даже при выполнении повседневных дел. Для поддержания нормального веса критически важно спать. Младшие школьники должны спать минимум 9 часов, а более старшие - не менее 8 часов. Но все озвученные рекомендации должна соблюдать вся семья для получения стойкого эффекта.

