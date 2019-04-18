Чрезмерная доверчивость - признак слабоумия

Университет Раш установил: развитие деменции можно распознать по незначительным изменениям в мышлении и поведении человека, еще до появления проблем с памятью. К примеру, передает "Новости Mail.RU", тревожным знаком должна стать излишняя доверчивость. Если пожилой человек часто становится жертвой аферистов, возможно, у него развивается деменция. Его мозг теряет способность верно интерпретировать намерения и эмоции незнакомых людей.



Был проведен анализ данных 935 пожилых людей, которые проходили специальный тест. Проверка позволяла понять, насколько высок риск стать жертвой афериста. Так, учитывалась готовность ответить на звонок с неизвестного номера, общение с агентами по телефонной рекламе и продажам, готовность к рискованным инвестициям, непонимание того, что пожилые люди часто становятся объектами финансовой эксплуатации. После тестирования начался шестилетний период наблюдений.



За это время у 151 человека выявили деменцию, а у 255 человек - умеренные когнитивные нарушения. Оказалось, чем больше баллов набрал участник по шкале подверженности мошенничеству, тем выше риск развития когнитивных отклонений. Каждый дополнительный балл по этой шкале "жертва мошенника" связан с повышением риска деменции на 60%. Выявленную связь подтвердили и по результатам посмертного вскрытия (у жертв мошенников было больше скоплений бета-амилоидного белка, токсичного для нейронов).

