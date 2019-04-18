Жвания требует через суда запретить Порошенко и 180 чиновникам выезжать за границу

Экс-нардеп Давил Жвания подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит запретить выезд за границу президенту Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда в среду, 17 апреля.



Отмечается, что в суд поступил иск от Жвании к Нацполиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы с соответствующей просьбой.



"Истец в исковых требованиях просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции за непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействие организованной преступности, которая сложилась из чиновников категории "А" и "Б" и из лиц, занимающих политические должности, судей Верховного суда и апелляционного суда, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления", - говорится в сообщении.



Кроме этого истец просит "признать противоправным и бездействие СБУ за непроведение всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности Украины от организованной преступности этими лицами".



Также Жвания просит суд признать противоправной бездеятельность Администрации Государственной пограничной службы Украины за непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности страны.



Среди них - не проведение систематизации и не разработка предложений для внесения изменений в законодательство Украины, а именно о запрете выезжать за границу должностным лицам категории "А" и "Б", лицам, занимающих политические должности, судьям Верховного Суда и апелляционного суда, в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.



"Среди третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика, президент Петр Порошенко, председатель ВРУ Андрей Парубий, заместитель председателя АПУ Алексей Филатов, премьер-министр Владимир Гройсман, директор НАБУ Артем Сытник, председатель ВС Валентина Данишевская, народные депутаты, члены правительства, ВККСУ и др. Всего истец отметил 180 третьих лиц", - рассказали в суде.



Помимо этого Жвания намерен ходатайствовать об обеспечении иска, в котором попросит запретить ГМС выпускать из страны указанных лиц.



В данный момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

