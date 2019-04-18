Трамп предложил Папе и Макрону помощь экспертов в восстановлении Нотр-Дама

Президент США Дональд Трамп предложил Папе Римскому Франциску и президенту Франции Эмманюэлю Макрону помощь американских экспертов в восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Об этом американский лидер написал в среду в Twitter по итогам своих телефонных разговоров с Папой Римским и французским президентом.



"Только что провел прекрасный разговор с понтификом Франциском, выразив соболезнования от народа Соединенных Штатов в связи с ужасным и разрушительным пожаром собора Норт-Дам, - написал Трамп. - Я предложил помощь наших прекрасных экспертов по реновации и строительству, также как я предложил вчера в моем разговоре с президентом Франции Макроном".



"Я также поздравил Папу Франциска и президента Макрона с Пасхой!" - обвил Трамп.

