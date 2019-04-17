Профессиональное обучение английскому языку: занятия проводят носители языка

Школа иностранного языка Enline позволит актуализировать ранее имевшиеся знания английского языка или освоить все с нуля. В отличие от традиционных образовательных учреждений, здесь ученику не нужно покидать пределы собственного дома. Достаточно зайти на сайт Enline, чтобы получить исчерпывающую информацию о существующих образовательных программах.

Почему стоит сюда обратиться

Квалифицированные педагоги-носители языка позволят в полной мере погрузится в языковую среду. Помимо них, преподавание ведут русскоязычные педагоги, которые долгое время проживают в стране изучаемого языка. Вторая причина – возможность выбрать программу обучения, которая соответствует потребностям:

Разговорный английский – после завершения курса слушатель сможет понимать и быть понятым носителем языка. Уверенность в себе и обширный словарный запас обеспечит комфортное общение.

Базовый английский – курс, который в равной степени подойдет тем, кто когда-то изучал язык в школе и тем, кто только начинает освоение материала.

Бизнес-уровень – методика разработана для тех, кому язык нужен для решения деловых задач. Процесс ведения переговоров, презентаций и деловой переписки с иностранными партнерами станет простым.

Для школьников – занятия включают несколько этапов. Первый – с опорой на фактическую школьную программу. Второй этап – ставка на признанные международные образовательные материалы.

Стоимость обучения находится на доступном уровне. Все платежи можно произвести без комиссий.

Подготовка к международным тестам

IELTS и TOEFL – два экзамена, результаты которых требуются для решения многих задач. Среди них – поступление в иностранные ВУЗы или получения вида на жительство. Квалифицированные педагоги оценят сильные и слабые стороны ученика. Учителя разработают эффективную программу обучения. Результат – уверенная сдача экзаменов.

Помощь в путешествиях в других страны

Педагоги разработали курс, который направлен на путешественников. Материалы включают необходимые языковые и речевые навыки, которые помогут уверенно себя чувствовать в другой стране. Помимо путешественников, школа иностранных языков Enline предлагает интенсивную подготовку для амбициозных людей. В сжатые сроки ученик расширит словарный запас, узнает о грамматических особенностях иностранного языка. Помимо этого, появится навык разговорной речи.