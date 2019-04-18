Итальянский депутат заявил, что Украина подала на него жалобу из-за Крыма

Депутат регионального совета Венето, член координационного совета Международной ассоциации "Друзья Крыма" Стефано Вальдегамбери рассказал, что был уведомлен о поданной на него Украиной жалобе за посещение Крыма.



"На днях я был уведомлен Министерством иностранных дел о жалобе, поданной украинским государством против меня. Я прочитал это уведомление буквально позавчера в аэропорту. В этой жалобе они называют меня нарушителем спокойствия, человеком, который нарушает закон и целостность Украины и который въехал в страну нелегально, незаконно. Здесь следует сказать, что единственными незаконными лицами являются в Крыму они и те, кто их поддерживает. Я имею в виду украинское правительство, а не украинский народ. Я знаю много украинских людей, которые думают так же, как и я", - сказал итальянский депутат в беседе с агентством на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).



Он подчеркнул, что именно нынешнее правительство на Украине позволило создавать так называемые черные списки.



"В эти черные списки вносят таких людей, как я, и угрожают им, нарушая права человека, международное право. Это то, чего я принять не могу. И прежде всего потому, что все эти действия украинских властей происходят с благословения Европы и Соединенных Штатов, которые продолжают представлять нам законным то, что таковым не является", - добавил Вальдегамбери.



Пятый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит в Ялте с 18 по 20 апреля 2019 года. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, входит в четверку крупнейших экономических форумов в России. Организаторы (правительство Крыма, фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента Российской Федерации) ожидают более 3 тысяч участников из порядка 100 стран мира. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

