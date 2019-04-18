Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко после победы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который высказал свое мнение по языковой проблеме в Украине, также рассказал и о том, что ждет коррупционеров от власти в случае его победы на выборах 21 апреля.



Об этом кандидат заявил в интервью РБК-Украина.



- Вы будете инициировать уголовное преследование представителей нынешней власти?



- Если они виновны, однозначно. Есть Свинарчуки и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят. Однозначно. Я думаю, что будет большой ошибкой, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромной ошибкой. Я поэтому вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие. Поэтому я считаю, что на его месте я бы ушел из политики.

