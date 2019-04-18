Киевский суд снял арест со счетов в банке Януковича-младшего

Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежит сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.



В 2015 году министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил об аресте счетов в банке Януковича. Как заявил глава МВД, в ходе предварительного расследования обнаружено, что работники банка в 2012-2014 году незаконно выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах Януковича и подконтрольных лиц - работников банка и других юридических лиц.



"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева отменен арест счетов во "Всеукраинском банке развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства. Завтра в 9.30 повторит ли судья Мартинов свою коллегу? Напомню, на счетах ВБР арестовано 1,2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов – Прим. ред.)", - написала Сарган в микроблоге Twitter.



ВБР работал на рынке Украины с 2009 года и входил в состав группы компаний "МАКО", собственником которой является Александр Янукович. Он также владеет 100% акций ВБР. Нацбанк осенью 2014 года объяснил свое признание ВБР неплатежеспособным тем, что в отношении акционера финучреждения применены санкции в виде замораживания активов со стороны Евросоюза. Тот, в свою очередь, в августе 2017 года подал иск к Нацбанку Украины о возмещении ему 60,5 миллиона долларов из-за закрытия его банка.

