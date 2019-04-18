Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

Федеральная служба безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба РФ должны быть признаны террористическими организациями. Об этом в четверг заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.



"ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.



Такую инициативу секретарь СНБО пояснил тем, что накануне в ходе брифинга Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины были сделаны заявления о том, что Россия якобы участвует "в организации терактов на территории Украины". На брифинге, кроме прочего, сообщили о задержании прибывших в страну людей, которые якобы являются представителями российских силовых ведомств.



"Согласно полученным доказательствам, подчеркнул Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков", - сообщила пресс-служба СНБО.

