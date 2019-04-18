Мужчина с двумя канистрами бензина пытался зайти в собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Мужчина, пытавшийся попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика в двумя канистрами бензина, задержан в среду. Об этом сообщила полиция города на своей странице в Twitter.



"Около 19:55 (02:55 утра четверга мск) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - указано в публикации.



По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 л бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Сейчас полиция допрашивает мужчину, который утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.



Собор Святого Патрика - католический храм в районе Манхэттен, построенный в 1878 году.

