Итальянский депутат объяснил, почему Рим не ветирует антироссийские санкции

Италия, как и другие страны ЕС, не может самостоятельно принять решение о наложении вето на антироссийские санкции, так как сильно зависима во внешней политике от США, заявил РИА Новости депутат регионального совета Венето, член координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма" Стефано Вальдегамбери.



"Это во многом говорит о том, насколько сильным является влияние США на внешнюю политику нашей страны и других европейских стран", — сказал Вальдегамбери в ответ на вопрос о том, почему Италия не ветирует санкции в отношении России.



"Нашу свободу нельзя назвать полной, она обусловленная. Мы свободны, но мы никогда не можем выйти за определённую линию, мы никогда не можем поставить определенные вопросы, они никогда не обсуждаются. Вот почему ни мы, ни европейские страны не можем сказать "нет" санкциям. Европейский союз не является политическим союзом с собственной автономией, способным говорить "да" или "нет" по тому или иному поводу. Я же выступаю за такой Евросоюз, который способен самостоятельно решить, говорить ему "нет" или "да", - отметил депутат в беседе с агентством на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.



Пятый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит в Ялте с 18 по 20 апреля 2019 года. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, входит в четверку крупнейших экономических форумов в России. Организаторы (правительство Крыма, фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента Российской Федерации) ожидают более 3 тысяч участников из порядка 100 стран мира. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

