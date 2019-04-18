Подписание сделки США и Китая снова отложили

Делегации США и Китая планируют в ближайшие недели провести встречи в Пекине и Вашингтоне, чтобы достичь быстрого прогресса в торговых переговорах и заключить соглашение уже в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.



Как уточняет агентство, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут подписать согласованный документ несколько позже, но тоже в мае.



В частности, как стало известно из планов американской стороны, торговый представитель США Роберт Лайтгайзер и министр финансов Стивен Мнучин планируют поехать в Пекин 29 апреля. А на следующей неделе вице-премьер Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон.



Как уточняет Bloomberg, американские чиновники во время визита в КНР хотят объявить, что стороны достигли соглашения, а также обсудить детали саммита, на котором лидеры двух стран подпишут окончательные документы. При этом как вариант рассматривается возможность проведения встречи высокого уровня в Японии, куда Дональд Трамп планирует отправиться в мае.



Отметим, подписание торгового соглашения между Китаем и США ожидалось еще в марте. Позже говорилось о возможности заключить сделку в апреле. Переговоры продолжаются около полугода.



Напомним, в 2018 году США неоднократно вводили торговые пошлины против Китая, тарифами обложили товары на сумму в 250 млрд долларов, Пекин вводил ответные пошлины.

