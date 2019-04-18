Ситуация со свободой слова на Украине ухудшилась

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год. Украина заняла 102 место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем, передает DW. Самыми большими вызовами для свободы слова на Украине остаются: слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.

Кроме того, негативно на ситуации со свободой слова в стране сказывается и война на Донбассе, отмечают "Репортеры без границ".



Еще одним явлением является факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.



На первом месте в индексе свободы СМИ оказалась Норвегия. Эта страна уже третий раз подряд занимает первое место в ежегодных рейтингах "Репортеров без границ" относительно свободы прессы. Германия в этом году - на 13-м месте.

