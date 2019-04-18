Зеленский готов распустить Раду, если уложится в сроки

Кандидат в президенты Украины о партии "Слуга народа" Владимир Зеленский не исключил, что в случае избрания главой государства досрочно распустит Верховную раду.



"Про роспуск парламента будем думать", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг.



При этом Зеленский напомнил, что "есть определенные законодательные сроки". "Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент…", - подчеркнул Зеленский, добавив, что "нам [команде Зеленского] это выгодно".



При этом Зеленский не верит, что нынешний президент Петр Порошенко по итогам выборов в Раду сможет собрать большую фракцию и выступить в качестве лидера оппозиции.



"Ну, знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте, - я слава богу, не на его месте - после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики, - сказал Зеленский. - Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит".



При этом Зеленский понимает, что если не успеет перезапустить Раду, то может столкнуться с ситуацией абсолютно неподконтрольного ему парламента. Но он утверждает, что не хочет управлять Радой. "Не собираюсь управлять парламентом, потому что это неправильно. Давить на судей или антикоррупционные органы, как это делает действующая власть просто по телефону, я этим заниматься не собираюсь. Мы будем строить государство так, как мы видим, как мы хотим. Только по закону", - заверил Зеленский.



Он также считает, что Рада не должна быть управляемой президентом. "Чего вдруг президент должен ею управлять? Это законодательный орган. Поэтому я, имея президентскую инициативу, могу подавать свои законопроекты, законопроекты своих ребят, своей команды в Верховную раду. Я как минимум буду это делать", - заявил кандидат в президенты.



Зеленский заверил, что все, что может сделать в рамках своих полномочий, "общество это увидит". "Я думаю, оно должно оценить. У нас есть возможность разобраться с администрацией президента как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на администрацию?" - рассказал Зеленский.



Нынешний состав Верховный рады был избран на внеочередных выборах осенью 2014 года. Они проходили после того, как в Киеве сменилась власть в результате силового смещения с поста президента Виктора Януковича и избрания вместо него Петра Порошенко. В результате большинство мест досталось коалиции пропрезидентских сил в составе пяти партий, объединившихся вокруг "Блока Петра Порошенко". Однако просуществовала она не так долго. И-за нарастающих разногласий коалицию постепенно начали покидать одна партия за другой, и в результате она утратила необходимые по закону 226 депутатских мандатов.



В феврале 2016 года встал вопрос о досрочных выборах. Но Порошенко в условиях резкого падения его популярности отказался распустить Раду, а из-за несовершенства законодательства объявить импичмент самому президенту также оказалось невозможным. С тех пор парламент продолжает работать, несмотря на отсутствие документально подтвержденного факта существования правящего большинства. Очередные выборы в Раду запланированы на осень 2019 года.



Согласно закону президент Украины не имеет права распускать Раду позднее, чем за полгода до окончания срока ее полномочий. Срок полномочий нынешнего состава истекает через месяц после выборов, которые должны состояться 27 октября. Это означает, что у Зеленского будет возможность подумать только до 27 мая. Но для роспуска ему также нужна юридически обоснованная причина.



Один из законных вариантов - Рада не может собраться на пленарное заседание в течение 30 дней из-за отсутствия кворума, то есть минимум 226 депутатов. Такой сценарий в принципе возможен, если команда Зеленского договорится с частью депутатского корпуса, которая готова к досрочным выборам, так как рассчитывает в результате получить еще больше мест. Но такой ход событий вряд ли понравится депутатам-одномандатникам, которые на досрочных выборах могут уже не попасть в новый парламент.



Более реальный вариант - отсутствие в Раде правящего большинства. Действительно, в парламенте уже давно никто не видел поименного списка членов коалиции, которая была создана еще в 2014 году под президента Петра Порошенко, но за прошедшие годы растеряла многих депутатов, решивших по разным причинам ее покинуть. От спикера Рады Андрея Парубия неоднократно требовали, чтобы он опубликовал список депутатов, которые входят в коалицию. Тот категорически отказывался это делать, ссылаясь на необязательность процедуры. По словам самих депутатов, коалиции в парламенте нет. Если новоизбранный президент увидит, что под коалиционным договором нет 226 подписей, то это может стать поводом для досрочных выборов.



