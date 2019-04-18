Почти половина украинцев надеется на улучшение в стране после выборов

Около половины украинцев надеется на улучшение ситуации в стране в результате президентских выборов. Соответствующие данные обнародовала Социологическая группа "Рейтинг", передает УНН.



По данным исследования, 48% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов, 25% не имеют никаких надежд на перемены, а еще 10% - ожидают ухудшения. Относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов. Среди жителей юга и востока, а также среди молодежи и избирателей Зеленского оптимистов больше.

Также половина опрошенных считают, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы продемонстрировать положительные результаты работы. Четверть украинцев хотят, чтобы достижения появились уже через 6 месяцев, еще 14% хотят увидеть их за квартал, 8% ожидают немедленных изменений. Молодые жители юга и востока страны в большинстве своем готовы подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.



Справка. Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 12 по 16 апреля среди граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Всего опрошено 3000 украинском. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

