Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США. Об этом сообщает портал USA Today со ссылкой на исследование компании Nielsen.



Второе место по популярности среди телесериалов занимает американское реалити-шоу Survivor (адаптация шведской передачи «Экспедиция Робинзон», в России выходит под названием «Последний герой»). На третьей строчке — криминальный сериал «Морская полиция: Спецотдел».



Отмечается, что в исследовании учитывались только пары, а не отдельно проживающие представители ЛГБТ-сообщества. Данные основываются на просмотрах за последнюю неделю.

