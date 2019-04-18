Суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Окружной административный суд Киева, рассмотрев на судебном заседании в четверг дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Кабинету министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПриватБанка (Киев), и признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.



"Основаниями для принятия Окружным административным судом Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения ПАО "КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне", говорится в сообщении.



Как отмечает пресс-служба, процедура национализации ПриватБанка была признана судом необоснованной и осуществленной с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.



Рассмотрение данного дела велось с июня 2017 года. Как отмечается в сообщении, такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел и необходимостью изучения значительного количества доказательств по делу в объеме более 50 томов.



Как сообщалось, в иске, поданном в июне 2017 года, И.Коломойский просил отменить решения правления Нацбанка Украины от 18 декабря 2016 года об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных и об утверждении предложения Нацбанка об участии государства в его выведении с рынка, а также последовавшего за ним в тот же день постановления Кабмина №961 "Некоторые вопросы обеспечения стабильности финансовой системы" о покупке ПриватБанка Минфином за 1 грн и его докапитализации на 116,8 млрд грн.



Помимо этого, экс-владелец ПриватБанка обжаловал целый ряд решений исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в том числе о введении временной администрации в ПриватБанк, увеличении его уставного капитала и частном размещении его акций, о признании ничтожными сделок по обременению денежных обязательств банка перед связанными лицами, а также о прекращении полномочий членов правления и совета.



Среди других нормативных документов, которые требовал отменить И.Коломойский, также решение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 19-28 декабря 2016 года о регистрации выпуска акций ПриватБанка в рамках докапитализации и отчета о результатах их размещения.



Экс-владелец ПриватБанка также требовал признать незаконным договор купли-продажи акций банка, заключенный между Минфином, как покупателем, и всеми лицами, которые на 21 декабря 2016 года были их владельцами, как продавцами.



Вынесенные по этому делу в декабре 2017 года и мае 2018 года определения запрещены для опубликования, однако из определения суда от 12 марта 2019 года известно, что в конце мая 2018 года истец поддал заявление о смене исковых требований. Нацбанк просил суд не принимать это заявление И.Коломойского, однако суд ему отказал.



Дело рассматривает коллегия суда в составе председательствующего Игоря Качура и судей Владимира Келеберды и Виталия Амелехина.



Как сообщалось, 1 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева завершил слушание данного дела по существу, а 2 апреля объявил перерыв до 18 апреля.



Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн за счет выпуска гособлигаций, впоследствии увеличенную еще на несколько десятков миллиардов гривень. В настоящее время его уставный капитал составляет 206,06 млрд грн.