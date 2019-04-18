Муженко: Украина могла отстоять Крым

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в 2014 году Украина могла отстоять Крым. Об этом он сказал в интервью изданию Факты, опубликованном в четверг, 18 апреля.



Муженко положительно ответил на вопрос, были ли шансы отстоять Крым.



"Я и по сей день считаю, что были. И их следовало использовать", - сказал он.



По его словам, в 2014 году Вооруженные силы как государственный институт существовали, однако смогли выполнять свои функции благодаря волонтерам и добровольцам.



Как известно, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

