Ученые нашли "первую" молекулу во Вселенной

Специалисты аэрообсерватории SOFIA совершили прорыв в изучении Вселенной. Они обнаружили "первую" во Вселенной молекулу в космосе. Об этом сообщает NASA.



Специалисты утверждают, что первой молекулой во Вселенной стал ион гидрида. Спустя 100 000 лет после Большого взрыва в пространстве появились атомы водорода, гелия и лития. Тогда гелий объединился с ионизованным водородом образовав первую молекулу - ион гидрида гелия (HeH+).



Каждая молекула имеет индивидуальное излучение. Именно его специалистам удалось засечь в молодой планетарной туманности NGC 7027 в Млечном Пути. Она отдалена от Земли на 3000 световых лет, а ее возраст не более чем 600 лет.



Этот элемент является одним из самых распространенных на Земле. Но ранее его присутствие в космосе доказать не удавалось. Специалисты отмечают, что это открытие подтверждает правильность базового понимания ранних этапов образования Вселенной.

