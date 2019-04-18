Назарбаеву придумали еще один титул

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить титул почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в организации.



Как отмечает собеседник издания, в ЕАЭС решили присвоить Назарбаеву такое звание, поскольку именно он был автором идеи создания союза. Сейчас этой должности не существует, поэтому пока неизвестно, какими полномочиями будет обладать экс-президент Казахстана.



29 мая в Нур-Султане пройдет саммит ЕАЭС, на котором главы государств-участников отметят пятилетие союза и примут окончательное решение о назначении Назарбаева почетным председателем организации.

