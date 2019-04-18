Назарбаеву придумали еще один титул

Назарбаеву придумали еще один титул

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить титул почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в организации.

Как отмечает собеседник издания, в ЕАЭС решили присвоить Назарбаеву такое звание, поскольку именно он был автором идеи создания союза. Сейчас этой должности не существует, поэтому пока неизвестно, какими полномочиями будет обладать экс-президент Казахстана.

29 мая в Нур-Султане пройдет саммит ЕАЭС, на котором главы государств-участников отметят пятилетие союза и примут окончательное решение о назначении Назарбаева почетным председателем организации.