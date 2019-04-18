Аэропорт "Борисполь" тестирует запуск многоуровневого паркинга

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) начал тестирование первой очереди многоуровневого паркинга возле терминала "D", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.



"Аэропорт "Борисполь" продолжает поэтапно развитие комплекса услуг. Сейчас первая очередь многоуровневого паркинга запущена в тестовом режиме. Выявляются и устраняются неточности", - сказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.



По его словам, о дате полноценного запуска и возможности для пассажиров полноценно пользоваться паркингом буде уведомлено после получения первых систематизированных данных тестовой проверки.



Ранее сообщалось о планах аэропорта "Борисполь" ввести дифференцированную плату за парковку на новом паркинг. Планировалось, что первый час парковки может стоить EUR1,5, следующие - дешевле. В случае долгосрочного хранения авто цены назывались на уровне от 1 по 3 суток - EUR12/сутки; с 4 по 6 суток– EUR 9/сутки и т.д. От 10 суток - около EUR 6/сутки.



Ранее первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне заявлял, что строительство паркинга возле терминала "D" в аэропорту "Борисполь" будет завершено в августе 2018 года.



В августе 2015 года аэропорт в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ по проекту паркинга. Аэропорту удалось отсудить у генподрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн грн.



В июне 2017 года стало известно, что "Борисполь" определил победителя открытых торгов на закупку работ по строительству многоуровневого паркинга. По итогам трех раундов тендерного аукциона преимущество было предоставлено ООО "НАН", которое обязалось осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора в отличие от 17 месяцев, предложенных другими участниками. К июню 2018 года предусматривались работы по строительству первой очереди на 1 тыс. мест. Достройка второй очереди парковочного комплекса предусматривала срок до конца 2018 года.

