«Султан моего сердца» – премьера турецкой мелодрамы на «Интере»

В субботу, 20 апреля, в 16:10 на телеканале «Интер» – премьера 24-серийной турецкой мелодрамы «Султан моего сердца» (оригинальное название – Kalbimin Sultanı). Это история любви турецкого правителя и простой учительницы. В главных ролях – Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова.



Действие сериала разворачивается в Стамбуле в начале XIX века. Дочь чиновника Анна случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом девушки, правитель приглашает ее работать учительницей для его детей. Во время работы во дворце Анна понимает, что влюбляется в Махмуда. Здесь-то и начинаются проблемы: дети султана не слушаются ее, а обитательницы гарема воспринимают как соперницу. Их ревность не без повода, ведь сам Махмуд тоже симпатизирует молодой учительнице... Но сможет ли чужестранка доказать, что она достойна любви султана?



Хотя в основе сериала лежит вымышленный сюжет, но все же в картине отображены некоторые реальные события и исторические факты. К примеру, на стыке XVIII-XIX столетий Османской империей действительно руководил султан Махмуд II. Любопытно, что турецкий актер Али Эрсан Дуру, сыгравший правителя, является потомком Махмуда II. «Три месяца я изучал биографию султана, – рассказывает актер. – Мой герой – очень интересная личность. Образованный, культурный, тонкий... Он не только правитель, он человек, отец и настоящий мужчина. Меня особенно впечатляет его отношение к детям».



Главная женская роль после длительного кастинга досталась актрисе Александре Никифоровой, хорошо знакомой зрителям «Интера» по сериалу «Анна-детективъ». Для работы в исторической мелодраме «Султан моего сердца» ей пришлось выучить турецкий язык. На протяжении двух месяцев по несколько часов в день Александра занималась с репетитором. Не прекратила занятий и во время съемок. «Мы с педагогом разбирали все сцены на неделю вперед, – рассказывает актриса. – Я очень серьезно готовилась к каждому съемочному дню. Чтобы осмысленно произносить текст, мне нужно было понимать каждое слово. Более того, в фильме мы говорим даже не на современном турецком, а на староосманском языке. Мой коллега – Али – помогал мне с произношением. За месяц до съемок параллельно с изучением языка у нас начались совместные актерские тренинги, которые помогли нам найти общий язык. Начинали общение на английском, а потом постепенно переходили на турецкий».



Также в сериале снялись Дмитрий Щербина, Андрей Руденский, Александр Соколовский, Олеся Фаттахова, Эмель Чельгечен, Тансель Онгель и другие актеры.



Съемки проходили в Турции. Специально для многосерийной мелодрамы «Султан моего сердца» в пригороде Стамбула художники-постановщики построили город со старинными домами, мощеными улочками, рынками и роскошным дворцом султана. Декорации разместились на территории площадью более 20 гектаров. Чтобы воссоздать в кадре атмосферу начала XIX века, реквизит для сериала изготавливали по историческим рисункам и чертежам. Для героев было сшито 17 тысяч костюмов, стилизованных под ту эпоху, на их создание ушло 12 километров такни!



Масштабные декорации, роскошные костюмы, красочные турецкие пейзажи, замечательный актерский состав, интригующий сюжет, страсти, интриги и непростая история любви – все это ждет зрителей в сериале «Султан моего сердца».



Сможет ли настоящая любовь преодолеть культурные противоречия и дворцовые интриги? Смотрите в мелодраме «Султан моего сердца» с 20 апреля по субботам в 16:10 на «Интере».



«Султан моего сердца»



Жанр: мелодрама



Количество серий: 24



Год: 2018



Режиссер: Керем Чакироглу



Сценарист: Нил Гюлеч Унсал



Оператор: Дженгиз Фазлыоглу



В ролях: Александра Никифорова, Али Эрсан Дуру, Эмель Чельгечен, Тансель Онгель, Дмитрий Щербина, Андрей Руденский, Александр Соколовский, Бесте Кекдемир, Тунджер Салман, Танер Румели, Бюлент Сейран, Сади Джелиль Дженгиз, Айтен Сойкек, Отюкен Хюрмюзлю, Ачелья Деврим Йыльхан, Аслыхан Малбора, Гамзе Доганоглу, Итыр Эсен, Олеся Фаттахова.

