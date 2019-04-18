Россия запретила импорт из Украины ряда видов трубной продукции

Россия запрещает импортировать из Украины ряд видов трубной продукции, следует из опубликованного 18 апреля документа "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года".



Речь идет о трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов.



Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании им постановления, в том числе, расширяющего запрет на ввоз в Россию отдельных видов украинских товаров.



"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - сказал Д.Медведев на заседании Кабмина в четверг.



Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения.



Кроме того, запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.



Крупнейшим производителем трубной продукции в Украине является трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп", которая по итогам 2018 нарастила продажи трубной продукции на 12% - до 668 тыс. тонн.

