Россия запретила импорт из Украины ряда видов трубной продукции

Россия запретила импорт из Украины ряда видов трубной продукции

Россия запрещает импортировать из Украины ряд видов трубной продукции, следует из опубликованного 18 апреля документа "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года".

Речь идет о трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании им постановления, в том числе, расширяющего запрет на ввоз в Россию отдельных видов украинских товаров.

"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - сказал Д.Медведев на заседании Кабмина в четверг.

Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения.

Кроме того, запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.

Крупнейшим производителем трубной продукции в Украине является трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп", которая по итогам 2018 нарастила продажи трубной продукции на 12% - до 668 тыс. тонн.