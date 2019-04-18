Суд передумал снимать арест со счетов банка Януковича

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отказе в снятии ареста с ряда счетов ликвидированного банка Всеукраинский банк развития (ВБР), который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.



Отметим, что на вчерашнем заседании суд снял арест со счетов банка Януковича. Прокуроры приготовили срочные ходатайство и новое заседание по этому делу состояться в четверг, 18 апреля.



"Только что судья Шевченковского райсуда Е.Мартынов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка ВБР", – сообщила Сарган.



Напомним, деньги (1,2 млрд грн) в ВБР Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

