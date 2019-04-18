Россия упростила проверку судов в Керченском проливе

Пограничная служба Российской Федерации облегчила процедуру прохода иностранными судами в украинские порты в Азовском море. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.



"Сейчас иностранные суда проходят через Керченский пролив, в украинские порты в Азовском море. Часть из них, по-прежнему осматривается представителями пограничной службы Российской Федерации. Опять же, уменьшение контроля со стороны РФ - это временная ситуация", - заявил Слободян.



При этом, по его словам, в любой момент Россия может перекрыть вход судам к Азовскому морю.



"Поэтому, принципиальным является вопрос аннексии Крыма и Керченского канала, который является единственным, что обеспечивает переход в Азовское море ", - добавил он.

