Макрон наградил золотыми медалями пожарных, тушивших пожар в Нотр-Дам

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг вручил награды пожарным, отличившимся при ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.



На встрече с пожарными в Елисейском дворце французский лидер поблагодарил их за проявленные доблесть и профессионализм.



"Вся страна и весь мир смотрел на вас, и с вас нужно брать пример. Вы были прекрасным примером того, какими людьми мы должны быть", - отметил глава государства.



Э.Макрон добавил, что решил наградить пожарных золотыми медалями "за отвагу и самоотверженность".



В Елисейский дворец прибыли около 300 пожарных, которые в течение 15 часов тушили пожар в Нотр-Дам де Пари.



Кроме того, чествовать пожарных будут и на церемонии, которую организует парижская мэрия.



Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.



Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

