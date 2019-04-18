Советник Трампа провела переговоры в Москве

Советник президента США Фиона Хилл посетила Россию для переговоров. Об этом в четверг, 18 апреля, со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает АР.



Песков заявил в четверг, что специальный помощник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл провела в среду в Москве переговоры с несколькими российскими чиновниками, в частности с советником по вопросам внешней политики президента Владимира Путина.



Представитель американского посольства, пожелавший остаться неназванным, поскольку заявления о визитах Хилл должны быть сделаны Советом национальной безопасности, подтвердил визит.



Песков заявил, что Хилл обсудила с российской стороной "двусторонние вопросы", но не обсуждала возможную встречу Путина с Трампом.

