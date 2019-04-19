Зеленский назвал 20 членов своей команды, с которыми войдет в АП

Владимир Зеленский представил свою команду, которая войдет с ним в Администрацию президента. Список он зачитал во время передачи "Право на власть" на телеканале 1+1. "С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", - сказал он перед представлением своей команды.

1. Руслан Степанчук, идеолог, отвечает за формирование государственных институций.



2. Иван Баканов (за взаимоотношения с Верховной Радой).



3. Дмитрий Разумков (вопросы внутренней политики)



4. Александр Данилюк (финансовая и банковская политика, международные отношения, экономика)



5. Руслан Рябошапка (правоохранительная и антикоррупционная политика)



6. Галина Янченко (эксперт по антикоррупционной политике и диджитал решения)



7. Денис Монастырский (правоохранительные органы),



8. Сергей Ионушас (органы правосудия)



9. Иван Апаршин (эксперт по обороне),



10. Ирина Венедиктова ( реформы в судебной системе),



11. Даниил Гетьманцев (налогообложение),



12. Виктория Страхова (банковская деятельность),



13. Михаил Федоров - диджитал направление зе-команды



14. Александр Мережко (международные отношения, народовластие)



15. Олег Бондаренко - экологическая политика



16. Марина Бардина - равные права женщин и мужчин



17. Сергей Кальченко (эксперт по избирательному законодательству, права человека),



18. Андрей Герус ( тарифы, энергетика, жкх и антимонопольное регулирование)



19. Сергей Бабак (образование и наука),



20. Евгений Комаровский (советник по медицине)

