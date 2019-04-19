Зеленский назвал 20 членов своей команды, с которыми войдет в АП
Владимир Зеленский представил свою команду, которая войдет с ним в Администрацию президента. Список он зачитал во время передачи "Право на власть" на телеканале 1+1. "С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", - сказал он перед представлением своей команды.
1. Руслан Степанчук, идеолог, отвечает за формирование государственных институций.
2. Иван Баканов (за взаимоотношения с Верховной Радой).
3. Дмитрий Разумков (вопросы внутренней политики)
4. Александр Данилюк (финансовая и банковская политика, международные отношения, экономика)
5. Руслан Рябошапка (правоохранительная и антикоррупционная политика)
6. Галина Янченко (эксперт по антикоррупционной политике и диджитал решения)
7. Денис Монастырский (правоохранительные органы),
8. Сергей Ионушас (органы правосудия)
9. Иван Апаршин (эксперт по обороне),
10. Ирина Венедиктова ( реформы в судебной системе),
11. Даниил Гетьманцев (налогообложение),
12. Виктория Страхова (банковская деятельность),
13. Михаил Федоров - диджитал направление зе-команды
14. Александр Мережко (международные отношения, народовластие)
15. Олег Бондаренко - экологическая политика
16. Марина Бардина - равные права женщин и мужчин
17. Сергей Кальченко (эксперт по избирательному законодательству, права человека),
18. Андрей Герус ( тарифы, энергетика, жкх и антимонопольное регулирование)
19. Сергей Бабак (образование и наука),
20. Евгений Комаровский (советник по медицине)