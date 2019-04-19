Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой из-за отмены национализации Приватбанка

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал президента Петра Порошенко своей марионеткой.



Об этом он заявил в интервью по телефону изданию ЭП, после того, как Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной.



На вопрос журналиста о том, чем можно объяснить решение суда о признании национализации незаконной и ослабло ли влияние Порошенко на украинские суды, Коломойский ответил: "Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину."



Он уточнил, что пока еще действующий президент должен выйти к народу Украины и сказать, что он устроил национализацию Приватбанка вместе с тогдашней главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, чтобы "поживиться чужой собственностью", так же как он устраивал "мародерство в Укроборонпроме".



"Пакета "1+1" в залогах Привата никогда не было. Если вы помните, в конце 2016 года "1+1" долго не продлевали лицензию. Это Порошенко давал команду не продлевать", - подытожил он.

