В ЕБРР прокомментировали национализацию Приватбанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что национализация украинского Приватбанка в 2016 году была единственным эффективным способом защиты вкладчиков банка и привела к устойчивости всей банковской системы Украины, говорится в заявлении ЕБРР.



"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать Приватбанк, по просьбе бывших владельцев, как единственный эффективный метод защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса, - а также поддержания стабильности финансовой системы", - говорится в заявлении.



Несмотря на то, что процесс восстановления платежеспособности банка потребовал вложения около 160 миллиардов гривен, это обеспечило его долгосрочную жизнеспособность и защитило деньги миллионов граждан Украины, а также укрепило экономическую устойчивость страны.



"Мы приветствуем реформу корпоративного управления Приватбанка под руководством независимого наблюдательного совета и трансформацию его бизнес-модели, которая уже привела к повышению эффективности и устойчивости всей банковской системы", - добавляет ЕБРР. Банк продолжает поддерживать усилия НБУ и минфина страны по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения "предусмотрительных" принципов корпоративного управления и путем реформирования управления в госбанках.

"Важно, чтобы власти продолжали (прилагать – ред.) усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и аффилированных лиц обанкротившихся банков", - отмечается в сообщении.



Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка и постановил признать недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Суд посчитал, что банк был необоснованно признан неплатежеспособным и, как следствие, национализирован. Минфин и Нацбанк заявили о намерении обжаловать решение суда. При этом власти Украины в лице Национального банка, министерства финансов Украины и самого Приватбанка отметили, что его возвращение бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

