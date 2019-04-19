Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом

Заявления об изоляция Крыма - это миф, который опровергают визиты иностранных делегаций и проведение международных мероприятий на полуострове. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Изоляция Крыма - это миф. В 2018 году состоялось более 60 визитов сюда иностранных представителей, - сказала она. - На полуострове проведено свыше 40 международных мероприятий. Чем больше иностранные государства говорят или стараются говорить на международных площадках об изоляции Крыма, тем больше противоречат сами себе".



В качестве наиболее значимых мероприятий Захарова назвала 12-й международный фестиваль "Великое русское слово" и 4-й Ливадийский форум, собравший на своей площадке ученых, деятелей культуры и образования из разных стран.



Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что МИД РФ отмечает повышение интереса к полуострову за границей.



"Недавние празднования пятой годовщины воссоединения Республики Крым и города Севастополь с РФ вновь подтвердили серьезный интерес зарубежных политиков, деловых партнеров к развитию взаимовыгодного сотрудничества с полуостровом", - добавила она, подчеркнув, что филиалы ассоциации "Друзья Крыма" сейчас уже функционируют в целом ряде стран на трех континентах.



Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.



"Согласно данным социологических опросов ВЦИОМ за март текущего года, подавляющее большинство крымчан - 92% - характеризуют межэтнические отношения как доброжелательные, - сообщила официальный представитель МИД России. - Зримой иллюстрацией к сказанному стало проведение в декабре прошлого года в Турции Дней крымско-татарской культуры".



Захарова также порекомендовала всем, кто критикует Крым, приехать на полуостров, пообщаться с местными жителями и составить собственное мнение о ситуации в регионе.



