В России сообщили, что под новые санкции попала почти треть товарооборота с Украиной

Общая сумма товарооборота, в отношении которого правительство РФ ввело ограничения, была оценена в более чем 4,3 млрд долларов, что составляет около 30% от всего оборота товаров между Россией и Украиной в 2018 году.



Об этом сообщил в четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает Интерфакс.



"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств", - привела пресс-служба Минэкономразвития комментарий министра относительно расширения запрета на ввоз товаров из Украины и ограничении вывоза.



До этого в этот же день на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля. По его словам, это стало ответом на принятое несколькими днями ранее решение правительства Украины о расширении списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.



В частности, Россия расширила запрет на ввоз из Украины отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн, уточнил Д.Медведев.



Также, по его словам, постановлением "устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов".



Как он пояснил, что документом "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития - ИФ)". В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

