Зеленский не намерен отдавать приказ о военном освобождении Донбасса

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания его главой государства не готов будет отдать приказ о военном освобождении Донбасса.



В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос ведущей о том, готов ли он отдать приказ о военных действиях, Зеленский сказал: "Нет".



Первый тур выборов президента прошли на Украине 31 марта. Никто не набрал необходимого для победы числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. По данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром, Зеленский набирает 61%, Петр Порошенко 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72%, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

