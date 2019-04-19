Зеленский пошутил по поводу рукопожатия с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.



Ранее Порошенко заявил, что тем, кто будет воровать в армии, он будет "рубить руки".



"Когда господин президент сказал, что "Я всем коррупционерам буду рубить руки" - я не уверен, что у меня будет, что ему пожать", - ответил Зеленский в четверг в эфире канала "1+1" на вопрос, пожмет ли руку Порошенко.



На пятницу запланированы предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто не набрал необходимого для победы числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. По данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром, Зеленский набирает 61%, Петр Порошенко 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72%, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.

