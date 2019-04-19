В Москву приедут Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra

В Москве выступит сербская фолк-рок-группа Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Концерт состоится 20 апреля на столичной площадке «Главклуб Green Concert». Он будет приурочен к 20-летию коллектива.



Группа была основана в 1980 году. Она известна, в частности, тем, что в ней в качестве гитариста участвует режиссер Эмир Кустурица, на барабанах играет его сын Стрибор. В 1984 году вышел их первый альбом Das ist Walter, а позднее музыканты создали саундтрек к фильму Душана Милича «Клубничка в супермаркете». В 2004 году они записали музыку к картине Кустурицы «Жизнь как чудо», а в 2007 — к рок-опере «Время цыган».





