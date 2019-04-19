Эксперты опровергли распространенные мифы о связи позы и зачатия

Принято считать, что определенные позиции в сексе, обеспечивающие максимально глубокое проникновение, повышают шансы на зачатие. К таким позициям относится "миссионерская" и положение, когда мужчина находится сзади. Однако последние исследования опровергают это утверждение, пишет The Daily Mail.



Также не работает прием, когда после секса женщина специально лежит на спине с поднятыми ногами. Бразильские эксперты опровергли и другие мифы. По словам врачей, для зачатия нет необходимости осуществлять какие-либо особые практики после полового контакта. А наличие или отсутствие оргазма у женщины не влияет на показатели зачатия.



Еще одно утверждение: воздержание показано парам, пытающимся завести ребенка. Некоторые убеждены, что половой акт должен происходить строго через день, дабы повысить концентрацию сперматозоидов. Однако исследования говорят о том, что частая эякуляция, напротив, повышает концентрацию сперматозоидов у мужчин с олигозооспермией (уменьшением количества сперматозоидов в эякуляте).

