Онкологи советуют отказаться от целых групп продуктов

Если человек в ежедневном режиме потребляет красное мясо (говядину, свинину, баранину) и продукты из переработанного мяса, пускай, даже в небольших количествах, он повышает тем самым риск развития рака кишечника. Об этом предупреждают сотрудники Оксфордского университета, передает РИА "Новости".



На протяжении шести лет специалисты собирали и анализировали данные 500000 человек. Из них у 2609 человек выявили рак кишечника. На момент начала исследования им было 40-69 лет. Более детальный анализ позволил вычислить: риска рака возрастал на 20% у людей, потреблявших примерно 76 граммов красного и переработанного мяса в день, по сравнению с теми, кто ел 21 грамм или вообще не потреблял данных продуктов.



При этом риск был повышен на 15% у тех, кто съедал около 54 граммов красного мяса в день, по сравнению с теми, кто потреблял примерно 8 граммов в день. Для тех, кто съедал 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19% выше, чем для тех, кто съедал около 5 граммов в день.

