Медреформа: что тут может нравиться?

После первого тура президентских выборов будто открыли форточку – в страну зашел свежий воздух. Но есть ряд вопросов. Я не об отмене Окружным админсудом Киева решения о национализации «Приватбанка». Это было ожидаемо, и «Версии» об этом писали. Я – о медреформе. Лидер гонки Владимир Зеленский до первого тура вроде бы поддерживал Ульяну Супурун. Но в недавнем интервью на РБК жестко на нее наехал. И это мадам не понравилось. Сегодня вечером запланированы дебаты на стадионе. Была бы возможность, спросила бы: так что там с медреформой?



Если коротко, год назад в Украине стартовала реформа медицины. За это время денег у семейных докторов и проблем у пациентов стало больше, шансов вызвать на дом врача и “Скорую помощь” меньше. Врачей насильно превращают в бизнесменов, заставляя распихивать друг друга в конкурентной борьбе. Качество услуг от этого не улучшилось



Главный лозунг медреформы – "Деньги идут за пациентом". Ключевое слово – деньги. Пациент здесь вторичен. На первый взгляд, возможность выбрать себе терапевта, педиатра или семейного врача, независимо от места прописки (регистрации), выглядит передовой и соблазнительной.



Приезжаешь хоть в другой город с паспортом и налоговым кодом, оговариваешь с доктором, скажем, возможность проконсультироваться в нерабочее время по телефону и подписываешь декларацию. Другими словами, контракт. На практике часто оказывается, что это еще и кабальный договор.



За каждого пациента, подписавшего декларацию, врач получает 370 грн. в год. За не подписавшего – 190 грн. в год до 30 июня 2019 года. Потом совсем ничего. Понятно, что врачи заинтересованы набрать как можно больше пациентов: от этого зависит их зарплата.



И. о. министра Ульяна Супрун утверждает, что в 2019-м средняя зарплата врачей составляет от 15 до 25 тыс. грн. (в то время как до реформы 5-7 тыс. грн.). В качестве примера приводят врача из Закарпатской области Антонину Кучеренко, оформленную как физлицо-предприниматель, которой за март из бюджета перевели 190 тыс. грн.



Но отдельные “стахановцы” в белых халатах не отражают ситуации с зарплатами в целом. Чтобы получить 20 тыс. грн., доктору надо подписать намного больше плановых 2 тыс. деклараций. Это удается специалистам из крупных населенных пунктов с многолетним (как правило, больше 10 лет) опытом, наработанными связями и бизнесовой жилкой. Лучше всего при этом оформиться ФОПом.



Молодой врач, если он не будет крутиться и заманивать к себе пациентов, едва насобирает больше 500-800 деклараций. И получит свои 5 тыс. грн. в лучшем случае. К тому же имеет значение численность жителей населенного пункта и количество в нем врачей. Если их не хватает, то план будет выполнен. Если избыточно – то высокой зарплаты не жди.



Наша американская пани и.о. министра посчитала, что от традиционной участковой системы, когда за одним терапевтом закреплена группа домов в шаговой доступности или на расстоянии нескольких остановок общественного транспорта от поликлиники, надо отказываться. Долой прогнившее совковое прошлое!



Сейчас к офтальмологу, хирургу и всем остальным можно попасть только через семейного врача. Государство не позволяет пациенту самому поставить себе предварительный диагноз. Даже если он очевиден. Сначала показал нарывающий палец семейному, получил направление, пошел к хирургу, вернулся назад – отчитался. Круг почета замкнут



Приехала вменяемая усталая тетка. Внимательно обсмотрела меня со всех сторон. Потом изучила аптечку. Выбросила лечебный чай: “У вас, – говорит, – от него аллергия. А кори нет. Температуру вирус дает. Ходит сейчас такой противный по городу. Каждый третий пациент с аналогичными симптомами...”

Писали, что врачи Мукачево, которые стали “первопроходцами медреформы“, при 85 тысячах населения зарабатывают всего по 5 тыс. грн. Потому что в городе трудятся 60 семейных докторов. То есть на каждого приходится 1416 пациентов при условии 100% подписания деклараций.Но общая численность “нижеподписавшихся”, по информации Нацслужбы здоровья, всего 26,2 млн. человек, включая младенцев и стариков. Минимум 14 млн. украинцев проявили несознательность и отказались от шикарных перспектив, нарисованных Супрун. Почему? Сейчас расскажу.Наша американская пани и.о. министра посчитала, что от традиционной участковой системы, когда за одним терапевтом закреплена группа домов в шаговой доступности или на расстоянии нескольких остановок общественного транспорта от поликлиники, надо отказываться. Долой прогнившее совковое прошлое!Она также отменила запись через регистратуру и возможность оставить свою заявку о вызове доктора на дом, описав в двух словах жалобу. Раньше, когда у врача заканчивалось время приема в поликлинике, ему передавали заявки из регистратуры, и он отправлялся к больным домой. Благо, это должно было быть недалеко.Лежишь себе с температурой в теплой постельке, ждешь доктора, чтобы зафиксировал факт болезни, послушал хрипы, заглянул в горло, поставил диагноз. Заодно и открыл больничный. Так было раньше. В дореформенные времена.Сейчас врачи “заточены” набирать как можно больше пациентов. Поэтому их контрактники могут жить и в разных концах города, и за городом, и вообще в другой области. Обойти их всех по вызову за полдня невозможно.Тем более что после приема в поликлинике надо оформлять электронные карточки, заносить данные в компьютер, выписывать виртуальные рецепты, писать отчеты для налоговой (если ты ФОП), для администрации поликлиники (если кабинет в аренде). В общем, появилось много новой увлекательной работы, не связанной с клятвой Гиппократа.Супрун утверждает, что прямого контакта врача с пациентом при получении запроса через регистратуру раньше не было. А теперь он есть. Врачу можно позвонить напрямую и получить диагноз, консультацию и прочую медицинскую помощь по телефону. Есть, конечно, некоторые доктора старой закалки, которые ходят к своим пациентам. Но это, скорее, исключение из правил.Раньше тоже была возможность поговорить с доктором напрямую по телефону, если твой участковый врач был адекватным и дружелюбным человеком. Но это не мешало делать вызов на дом. Помню, в тяжелейший для меня период, когда мама угасала в инсульте и ее попросили забрать из больницы домой, невропатолог из районной поликлиники приходила почти каждый день. Я звонила ей и говорила: у нас новая проблема. Она отвечала: “Дай заявку в регистратуру, скажи, что лежачая больная, и вечером зайду”.Сейчас моя знакомая мучается со своей мамой, которая уже 8 лет не выходит из квартиры – после осложненного перелома тазобедренного сустава. Врач не хочет приходить “пешком на пятый этаж”, предлагает “снести бабушку на руках” и доставить в поликлинику на такси. “Скорая” тоже не хочет ехать на жалобы “плохо, давление, приступ стенокардии”. Советует выпить нитроглицерина и... обратиться к семейному врачу. Уже вторую декларацию подписали – то же самое.Спросите, почему не найти хорошего врача, который согласен приходить домой? Проблема в том, что докторов “системой им. Супрун” превращают в бизнесменов. Они с удовольствием рекламируют свои услуги и себя до подписания декларации. А потом делают все, чтобы вы доставляли им меньше хлопот. Понимаю, что не от хорошей жизни, но все же.Еще один недостаток персонального врача в том, что он не машина. Кстати, недавно врачи запустили флешмоб по всему миру: «Мы люди, а не машины». Действительно, люди. И сами они болеют. И дети у них болеют. И родственники приглашают – в село на шашлыки “бухнуть”. Семинары, конференции, поездки в отпуск...Если раньше поликлиника автоматически давала “подменного доктора”, то сейчас надо его где-то выпрашивать. А в некоторых поликлиниках вообще перешли на арендную систему кабинетов и ликвидировали регистратуру по умолчанию. Может, там и сидит барышня за прилавком, но полномочий выдавать вам доктора на замену у нее нет.Предлагают в экстренном случае вызывать «Скорую», которая опять-таки не едет. Или отправляться в ближайшую больницу в поисках медпункта, который в рамках медреформы вполне могли ликвидировать. Ну да, еще можно поболтать с диспетчером «Скорой», чтобы поделился такой информацией. Если у него будет время и настроение для подобной беседы.Отдельный прикол – это узкопрофильные специалисты (ЛОРы, хирурги, кардиологи, отоларингологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи и проч.). До них реформа еще не добралась. Зарплаты там просто копеечные. Минздрав обещали запустить реформу на "вторичке" с 2020 года. А пока, в 2019-м, в госбюджете не запланировали дополнительных средств на повышение зарплат. Квалифицированные специалисты высокой категории зарабатывают не намного больше санитарок или медсестер.Конечно, они злые и недовольные. А самое обидно, еще и недозагруженные. Потому что раньше, если у тебя нарывал палец и надо было вскрыть нарыв, ты шел к хирургу. И он “дешево и сердито” все делал. Или глаза воспалились – конъюнктивит. Топаешь на прием к офтальмологу, он прописывает лечение.Сейчас к офтальмологу, хирургу и всем остальным можно попасть только через семейного врача. Государство не позволяет пациенту самому поставить себе предварительный диагноз. Даже если он очевиден. Сначала показал нарывающий палец семейному, получил направление, пошел к хирургу, вернулся назад – отчитался. Круг почета замкнут.Ладно, если бы целью этого мероприятия было упорядочивание расходов на обслуживание больных. Но программа "Бесплатная диагностика" стартует только во второй половине 2019 года. С июля нам обещают бесплатно (по направлению семейного врача) проходить пять видов рентгена, шесть видов УЗИ, четыре вида биопсии, эхокардиографию и тесты на патологии сердечнососудистой системы. На это из бюджета выделят около миллиарда гривен.Конечно, спасибо. Но как быть с условным конъюнктивитом, которому не нужно ни четыре вида биопсии, ни УЗИ. Просто посмотреть и что надо прописать из лекарств? Какие тут допзатраты? Врач уже и так получает зарплату. И рабочий день у него идет. Ну ладно – нельзя так нельзя.А что можно? Можно, как говорит Супрун, убрать бюрократию, и в рамках медицинской реформы чиновники решили ликвидировать больничные листы. Непонятно, чем их заменят, чтобы было доказательство перед работодателем, но говорят о каких-то специальных справках. Для получения которых отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни. Вопрос, как он зафиксирует, что я действительно заболел, а не симулирую? По голосу или по скайпу?Ну, а теперь немного личного опыта. Или сочинение на тему: “Почему я не подписала декларацию с семейным врачом?”. В разгар эпидемии кори, когда ряд знакомых и коллег уже слегли от этой гадости, у меня резко поднялась температура, появились все “прелести” гриппозного состояния, а в добавок непонятного рода красная сыпь.Понятно, что я запаниковала. Первым делом позвонила в платную “неотложку”, которая раньше базировалась у нас на районе, в большой городской больнице. Звонишь, и в течение пары часов на невзрачном “Ланосе” приезжает доктор (скорее всего, дежурный из больницы), медсестра или фельдшер. Отличная вещь, я вам скажу. Недорого, удобно, врачи всегда опытные, практикующие. Не раз помогали и мне, и знакомым. А однажды даже спасли от анафилактического шока. Но... “Неотложку” в рамках реформы ликвидировали. Кому она мешала?Звоним в “Скорую”. Температура? Сыпь? Звоните семейному или отправляйтесь в поликлинику. “А ничего, говорю, что у меня может быть корь? Нормально будет с инфекцией в транспорте проехать, в очереди постоять? Снова ответ: звоните врачу, заказывайте надомное обслуживание. Звоню в поликлинику. Мол, так и так. Нет у меня контракта, но может быть корь. Могу я заказать врача домой, любого? Потом подпишу с ним декларацию. Мне отвечают: нет, сначала нужно подписать декларацию, а потом договариваться с доктором лично. А раз у вас неотложное состояние, звоните в “Скорую”.Второй раз звонить в “Скорую” я не стала. Вызвала платного. По объявлению в интернете. Обычный семейный доктор. Только подрабатывает. Несмотря на реформу и “резкий рост зарплаты”. Начинали с 500 грн., сторговались за 350 грн. – оказалось, ей как раз по пути с работы.Приехала вменяемая усталая тетка. Внимательно обсмотрела меня со всех сторон. Потом изучила аптечку. Выбросила лечебный чай: “У вас, – говорит, – от него аллергия. А кори нет. Температуру вирус дает. Ходит сейчас такой противный по городу. Каждый третий пациент с аналогичными симптомами...”.Мы выпили с ней кофе на кухне, поругали Супрун, пришли к выводу, что советская участковая система была самой рациональной и человечной. Помощь получали все. И эпидемий ужасных, вроде туберкулеза, в Украине не наблюдалось. Да, проблема низких зарплат была и остается. Надо было поднять врачам зарплату и упорядочить управление в отрасли. Хотя и 10 тыс. грн., которые доктор, по ее словам, теперь зарабатывает, ей не хватает, чтобы тащить двоих детей и мать-пенсионерку.Реформа, по ее мнению, не решила главной проблемы отечественной медицины: врачи не стали от нее более квалифицированными. Кто был хорошим специалистом, тот им остался. А кто не был, тот опасен для пациентов в любом статусе: на “Скорой”, в больнице, в поликлинике. Медицина – это сфера, где кадры решают все. И трагические истории это подтверждают.16 марта в Киеве от внутреннего кровотечения умер журналист «Фокуса», редактор ленты новостей Святослав Секунов. Вечером “Скорая” не захотела забирать его. Вкололи что-то и сунули маме бумажку – мол, подпишите, что мы приехали и сделали укол. Мама подписала. Потом выяснилось, что это был отказ от госпитализации. Утром его все-таки доставили в реанимацию на Оболони с температурой 40,5. Но даже не сделали УЗИ: на выходных в больнице нет врача-узиста. Через пару часов Святослав скончался.Незадолго до этого, 25 января, от неудачной анестезии во время простой плановой операции в киевской больнице умер известный журналист Николай Бабич – замруководителя отдела экономических новостей УНИАН. Остались жена и трое детей…