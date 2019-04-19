Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел

Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, если бы захотел этого.

"Я имел право прекратить всю охоту на ведьм, если бы захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы захотел. Я решил не делать этого. Я имел право пользоваться прерогативой президента. Я этого не сделал!" - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Твит стал одним из немногих комментариев президента после публикации доклада Р.Мюллера.

Ранее Д.Трамп кратко изложил выводы доклада на мероприятии для раненых военнослужащих, сказав, что у него "хороший день", и повторив свою позицию, что в докладе не было "никакого сговора, никаких препятствий".

Он также опубликовал в Twitter фотографию, вдохновленную сериалом "Игра престолов", на которой Д.Трамп смотрит в туман, а надпись гласит: "Никакого сговора. Никаких препятствий. Для ненавистников и радикальных левых демократов игра окончена".

Тем временем официальных заявлений журналистам после публикации доклада Р.Мюллера Д.Трамп до того, как отправился на выходные в свою резиденцию во Флориду, не сделал. Хотя ранее президент сообщал, что, возможно, проведет собственную пресс-конференцию после того, как генпрокурор США Уильям Барр представит редактированный доклад широкой общественности.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Д.Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.