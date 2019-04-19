Котировки по евробондам Украины отреагировали на новости о Привате

Котировки по евробондам Украины на торгах 18 апреля снизились на 0,6% - 1,4% на фоне новостей о решении суда о незаконности национализации ПриватБанка, сообщает Интерфакс-Украина. Отмечается, что на стоимость еврооблигций также повлияло введение Россией новых торговых санкций, которые затронут почти 30% товарооборота с Украиной.



"Снижение котировок еврооблигаций Украины в четверг составило от 0,6% – по бумагам с погашением в 2021 году, и до 1,4% – по бумагам с погашением в 2027 году", - говорится в сообщении.



Участники финансового рынка сообщили изданию, что это было максимальное падение еврооблигаций с погашением в 2027 году. Как итог, доходность облигаций поднялась на 0,24 процентных пункта (п.п.) – до 8,6% годовых.



Котировки евробондов с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году упали на 1-1,3%, а их доходность повысилась на 0,18-0,29 п.п. – до 8,2-8,55% годовых.



Стоимость ценных бумаг с погашением в 2021 г. снизилась на 0,6%, а в 2022 г. – на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. – соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.



Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконным решение о национализации ПриватБанка в 2016 году. Согласно постановлению суда, причиной решения стало то, что процедура вывода банка с рынка нарушала нормы действующего законодательства.



В Минфине и НБУ отрицают незаконность национализации банка и намерены обжаловать решение суда. А президент Петр Порошенко заявил, что такое решение суда грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом.

