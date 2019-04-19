Reuters: «Роснефть» помогает Венесуэле продавать нефть в обход санкций

Власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро с помощью «Роснефти» обходят санкции, запрещающие продажу нефти, сообщает Reuters.



По данным агентства используется следующая схема: венесуэльская компания PDVSA выставляет «Роснефти» счета на оплату нефти, которые российская компания оплачивает сразу же, но с дисконтом. Затем «Роснефть» продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость.



В этой схеме, по сведениям Reuters, предложили участвовать индийской компании Reliance Industries — одному из крупнейших покупателей венесуэльской нефти за американскую валюту. Представитель Reliance Industries подтвердил агентству, что его компания покупала венесуэльскую нефть у российских и китайских посредников.



Средства, полученные от продажи венесуэльской нефти через описанную Reuters схему, поступают на счета в российских банках или используются правительством Мадуро для торговых операций.



США и ряд других стран ввели санкции в отношении Венесуэлы после того, как в январе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США и ряд других стран признали Гуайдо законным президентом. Россия, в свою очередь, заявила, что поддерживает президента Николаса Мадуро и считает санкции незаконными.



«Роснефть» — один из крупнейших инвесторов в нефтегазовый сектор Венесуэлы. По оценкам Reuters, российская компания вложила в экономику этой страны около 9 миллиардов долларов. В «Роснефти» такую оценку объема инвестиций отрицают.



Ранее власти США обвиняли «Роснефть» в нарушении санкционного режима, введенного в отношении Венесуэлы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования прекратить закупку венесуэльской нефти «противоречат международному праву».

