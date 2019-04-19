Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" бьет рекорды продаж в интернет-магазинах. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает The New York Times.



Отмечается, что этот документ хотят поскорее издать в бумажной версии, несмотря на то, что с ним можно бесплатно ознакомиться на сайте Минюста. Многие крупные американские издательства уже устроили гонку за оперативностью.



Как стало известно, книга в мягкой обложке будет стоить $9,2.



Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по "российскому делу".

