Лукашенко потребовал от высших чиновников многодетности

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает сложную демографическую ситуацию в стране и предлагает назначать на высокие должности только тех чиновников, у которых не менее трех детей.



"Посмотрите на себя - сколько у вас детей... Мы думаем - не служил в армии, не пускаем на госслужбу. Нет троих (детей), как у Румаса (премьер-министр Беларуси Сергей Румас - ИФ) четверо - не может быть министром или еще там кем-то", - заявил А.Лукашенко, обращаясь к чиновникам, в ходе традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.



Он также подчеркнул, что, в первоочередном порядке льготное жилье должно выделяться многодетным семьям. "Я уже говорил, сейчас публично скажу: надо прекратить всякое льготное строительство, а построить комфортнейшее жилье для тех, кто родил трое, пятеро или семеро детей", - сказал А.Лукашенко.



"Родила (женщина в многодетных семьях - ИФ) - давайте вместе воспитывать. Завтра жить некому будет при такой тенденции", - добавил президент.



Глава государства обратил внимание на то, что решение жилищного вопроса является важнейшим для любой семьи. При этом А.Лукашенко заявил, что плановые объемы строительства жилья для многодетных семей на уровне 12 тыс. кв.м ежегодно в 2019-2020 годах "недопустимо мало".



Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране "с мужиками беда", и попросил белорусских женщин рожать больше детей. "Побольше детей. Это и для женщин, и для нас мужиков, и для страны очень важно. Ну, вам же просто: двое детей - это ваши, третий - это мой", - сказал А.Лукашенко 1 марта в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске, пообещав многодетным семьям "беспрецедентную" поддержку.

