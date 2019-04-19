Instagram рассматривает возможность отказаться от показа лайков

Instagram может лишить пользователей возможности видеть, сколько лайков собрали посты других людей. О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, рассказала инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.



Как отметила Вонг, таким образом соцсеть рассчитывает, чтобы пользователи сфокусировались на том, что они выкладывают в ленту, а не на том, сколько эти посты собирают лайков.



В самом Instagram сообщили, что новый дизайн пока не тестируется, хотя подтвердили, что он действительно существует. В компании не исключили его внедрения в будущем.

