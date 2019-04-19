В РФ назвали ожидания от нового президента Украины

В Кремле считают, что новому президенту Украины не нужно будет идти на какие-либо сделки с Москвой, а выстраивать взаимовыгодные отношения в интересах двух стран. Об этом в пятницу, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.



"Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и в Украине", - сказал он.



Говоря о ситуации в Донбассе, Песков в очередной раз подчеркнул, что "нет никакой другой основы, кроме как минские договоренности". "В данном случае необходимо выполнить определенное количество действий, которые в своде договоренностей указаны и приведены в той последовательности, в какой они приведены, и под чем стоят подписи известных глав государств", - добавил он.



Песков добавил, что Кремль рассчитывает, что будущий президент Украины иначе взглянет на перспективы отношений с РФ.



"Конечно, хочется надеяться на то, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к "партии войны", что этот человек будет полностью исключать какие-либо силовые методы урегулирования ситуации на Донбассе, и хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективы взаимоотношений России и Украины", - сказал пресс-секретарь Путина.



Говоря о дебатах кандидатов, которые состоятся сегодня на стадионе, Песков пообещал сделать их запись и передать президенту РФ.



Как известно, новый президент определится по результатам второго тура выборов, который состоится 21 апреля. В первом туре с двукратным преимуществом действующего главу государства Петра Порошенко победил Владимир Зеленский.

