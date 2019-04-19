Дебаты на "Олимпийском" будет охранять до 10 тыс. полицейских

На охрану общественного порядка во время дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будет направлено до 10 тысяч полицейских. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.



По словам Крищенко, "на охрану общественного порядка будет задействовано до 10 тысяч полицейских, но все будет зависеть от количества людей, которые приедут на дебаты на стадионе".



"Мы будем корректировать численность правоохранителей в зависимости от ситуации. Кроме того, будут задействованы расчеты Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также 20 карет "скорой помощи", которые будут находиться как в чаше стадиона, так и на прилегающих улицах", - отметил он.



Указано, что фактически со вчерашнего вечера киевские полицейские работают в усиленном режиме. На данный момент проводятся дополнительные обследования стадиона и уже начинается перекрытие улиц вокруг стадиона. Движение будет закрыто до окончания мероприятий, поэтому полиция обращает внимание автомобилистов на это, чтобы все могли скорректировать маршруты и не попадать в пробки и не терять время.



В течение дня будут проводиться превентивные меры, в первую очередь антитеррористической направленности. Это - поверхностные проверки в местах, где будут установлены металлические рамки с ручными металлодетекторами.



"Мы просим граждан отнестись с пониманием и не брать с собой вещей, которые могут вызвать потенциальную опасность. Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не будут допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашения или билеты. Также, согласно договоренностям между штабами обоих кандидатов, на мероприятии запрещено использование любой символики, кроме государственных флагов. При этом проносить их только в виде полотнищ, поэтому обращаем особое внимание и на это", - подчеркнул начальник управления.



Проходы на стадион будут организованы с двух сторон. Выходы со станции метро будут перекрыты, но часы и количество времени еще согласовываются с представителями метрополитена и КГГА.



"Вообще пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда начнется концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов. Поэтому те, кто желает попасть туда, должен это сделать заранее. Кроме того, дополнительные проверки будут осуществляться и в чаше стадиона, поэтому просим отнестись к этим действиям с пониманием. Предоставлять полицейским документы, сумки - это все делается для безопасности", - добавил Корищенко.

