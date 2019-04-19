Посольство США посоветовало избегать демонстраций во время дебатов на "Олимпийском"

Посольство США в Украине посоветовало американцам избегать скопления людей и демонтраций во время дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" в столице. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном в пятницу, 19 апреля, американским посольством в Киеве, передает УНН.



"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" недалеко от центра Киева пройдут дебаты кандидатов в президенты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре общенациональных президентских выборов. По всей стране, в том числе в центре Киев, ожидаются митинги и большие толпы людей", - говорится в заявлении.



Так, в посольстве США посоветовали:



Избегать толп людей и демонстраций.

Ожидать большего, чем обычно, количества полицейских.

Ожидать перекрытия улиц, ограничений и обысков.

Наблюдать, что происходит среди людей, которые вас окружают.

Следовать инструкциям правоохранительных органов.

Следить за обновлениями на локальных СМИ.



