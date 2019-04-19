Посольство США посоветовало избегать демонстраций во время дебатов на "Олимпийском"
Посольство США в Украине посоветовало американцам избегать скопления людей и демонтраций во время дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" в столице. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном в пятницу, 19 апреля, американским посольством в Киеве, передает УНН.
"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" недалеко от центра Киева пройдут дебаты кандидатов в президенты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре общенациональных президентских выборов. По всей стране, в том числе в центре Киев, ожидаются митинги и большие толпы людей", - говорится в заявлении.
Так, в посольстве США посоветовали:
Избегать толп людей и демонстраций.
Ожидать большего, чем обычно, количества полицейских.
Ожидать перекрытия улиц, ограничений и обысков.
Наблюдать, что происходит среди людей, которые вас окружают.
Следовать инструкциям правоохранительных органов.
Следить за обновлениями на локальных СМИ.