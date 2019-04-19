НБУ: История с Приватбанком уже давит на валютный курс

Национальный банк констатирует определенные колебания на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.



Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий по итогам совещания СНБО, передает FinClub.



«Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы – разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы», – сказал Смолий. Официальный курс НБУ снизился с 26,687 грн/$ до 26,837 грн/$.



Он считает, что попытка возвращения Приватбанка бывшим владельцам может закончиться его ликвидацией.



«Возвращение банка предыдущим собственникам невозможно сегодня по закону, но то решение, которое было принято в 2016 году, если вернется (к той ситуации, – ред.), то это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн. Это сегодня будут эмиссионные средства. Они могут существенно повлиять на инфляцию», – сказал он.



Пострадают и другие банки. «Такие решения (судей, – ред.) могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», – отметил он.



В четверг, 18 апреля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

