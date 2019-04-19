СМИ узнали, кто будет вести дебаты на Олимпийском

Вести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся в 19:00 на НСК Олимпийский, будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает Украинска правда со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



По данным издания, дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.



От Порошенко и Зеленского будет по три артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.



"В то же время, источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга. В группе Порошенко УП сказали, что "зеленые идут по беспределу", а в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие", - говорится в сообщении.



Как известно, дебаты на стадионе начнутся в 19:00. Перед дебатами - в 16:00 - запланированы концерты.

