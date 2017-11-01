Недвижимость СК Будова в Одессе

Квартиры, предлагаемые на вторичном рынке, пользуются всё меньшим спросом. Большинство покупателей обращает внимание на новостройки. Эксперты отмечают, что разумнее инвестировать средства в жилплощадь, расположенную в новом современном доме. Чтобы получить максимальную выгоду, следует обратиться к надёжному и проверенному временем застройщику «Будова».

Данная строительная компания оказывает широкий перечень услуг:

строительство;

реконструкция;

капитальный ремонт;

налаживание инженерных систем и сетей;

задачи генподрядчика;

дизайн и проектирование;

выполнение работ по облицовке и отделке;

технадзор за строительством;

составление документации;

землеотвод;

ввод объекта в использование.

«Будова» — идеальный выбор для тех, кто желает сотрудничать с надёжным партнёром. Обращаясь к такому застройщику, можно быть уверенным в юридической чистоте сделки. Деньги будут инвестированы разумно. Со временем такое жильё будет только дороже.

Качественное жильё без переплат

«Будова» — компания, которая работает на строительном рынке Одессы и в Одесской области более 20 лет. Каждому клиенту гарантируется безупречное качество строительства. Предлагаемые квартиры отличаются удобной планировкой. Также возводимые дома характеризуются высокими техническими показателями. Сроки строительства оговариваются заранее и строго соблюдаются.

Новостройки от застройщика «Будова» — это современное качественное жильё, в котором есть всё необходимое для удобного и приятного проживания. Каждый возводимый дом имеет грамотно налаженную инфраструктуру: предусмотрена большая парковка, есть парк и площадка, на которой могут играть дети, имеются места для отдыха взрослых, прилегающая территория облагорожена. Проживать в создаваемых данной компанией жилых комплексах престижно.





Предлагаемые новостройки находятся недалеко от морского побережья. Даже взыскательный покупатель останется доволен. При желании можно приобрести элитную жилплощадь. Также застройщик предоставляет возможность совершить покупку в рассрочку. Это отличный выбор для тех, кто не желает сразу отдавать всю сумму денег или просто не имеет такой возможности.

При всех преимуществах стоимость квартир адекватная. С клиентом обязательно заключается официальный договор. При необходимости всегда можно проконсультироваться с менеджером. Вся контактная информация представлена на официальном сайте компании budova.ua.

Принципы работы «Будова»

«Будова» — лидер на строительном рынке Украины. Данный застройщик регулярно внедряет самые современные технологии и всегда стремится к инновациям. О работе компании можно прочесть массу положительных отзывов, оставленных довольными клиентами. Если вы также решили купить квартиру в Одессе, обязательно свяжитесь с застройщиком «Будова».

Здесь ценят своих клиентов и сотрудников. В своей работе компания строго соблюдает несколько принципов.

Возводимые объекты полностью соответствуют высоким стандартам качества и безопасности.

Проектные документы и сметы имеют экономическое обоснование.

Достигается предельная эффективность инвестированных денег.

В случае наступления нестандартной ситуации доступно плодотворное взаимодействие.

Хорошая репутация компании – первоочерёдное дело, а коммерческие выгоды вторичны.

Штат компании практически не менялся со дня основания.

Применяемые компанией технологии

Новостройки в Одессе возводятся с использованием последних технологий:

тепло- и звукоизоляция;

промышленные полы;

туннельная опалубка;

применение изделий из стеклофибробетона.

Tепло- и звукоизоляция — это продукция, выпускаемая под брендом «Изолкап», «Изолтэко», «Политерм». Такие утеплители применяются и при строительстве «с нуля», и при проведении реконструкции. При необходимости с помощью такого материала может быть выполнено выравнивание пола. При укладке строго соблюдаются технологии, что позволяет добиться максимального эффекта.

Промышленные полы применяются при сооружении построек самого разного назначения. Они отличаются высокой износостойкостью, отменными прочностными характеристиками, хорошей производительностью. Такие полы предлагаются в разных вариантах: бетонные, полимерные, полиуретановые, эпоксидные. Подходящее решение несложно подобрать для каждого конкретного случая.

Благодаря туннельной опалубке удаётся неплохо сэкономить, причём и время, и деньги. Такая опалубка отличается повышенными прочностными показателями. С её помощью удается создать долговечную несущую конструкцию. Возведённое здание будет абсолютно безопасным в эксплуатации.

Изделия из стеклофибробетона характеризуются повышенной прочностью на удар, растяжение, изгиб, сжатие. Также такой материал отличается невосприимчивостью к влиянию разных химических веществ. Он устойчив к воздействию коррозии и огня. Такие изделия применяются и в строительстве, и при проведении ремонта.

Готовые и строящиеся объекты

Недвижимость в Одессе от строительной компании «Будова» представлена в очень широком ассортименте. Оптимальный вариант найдётся для покупателя с любыми требованиями и предпочтениями. При выборе важно учесть, что конкретно вы желаете в итоге получить в пользование. Можно приобрести уже готовый объект или тот, который только находится на стадии строительства.

Компания «Будова» представляет следующие готовые объекты:

жилой дом «Бельэтаж. Дом на Белинского»;

жилой дом на Сахарова;

ЖК «Апельсин»;

ЖК «Альтаир»;

ЖК «Звёздный городок»;

ЖК «Руслан и Людмила»;

ЖК «Белая акация»;

ЖК «Ясная Поляна»;

Diamond Hill — ЖК, расположенный в центре Киева;

ЖК «Орфей» и другие.

В число строящихся объектов входят:

ЖК «Альтаир-3»;

ЖК «Мандарин»;

ЖК «Скай Сити»;

апарт-комплекс «Литературный»;

ЖК «Горизонт»;

ЖК «Новый берег»;

ЖК «Михайловский городок»;

ЖК «Четыре сезона»;

комплекс апартаментов «Орион»;

ЖК «Гольфстрим. Дом на Генуэзской» и другие.

Непременно посетите официальный сайт строительной компании «Будова»: budova.ua. Здесь можно ознакомиться с более подробной информацией о деятельности данного застройщика и с полным перечнем объектов.